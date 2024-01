Naine, kel oli afäär oma ülemusega: ta magas minuga nii enne kui ka pärast oma pulmi

Käisin oma parima sõbranna Ellie ja tema abikaasa Justiniga tihti klubides pidutsemas. Kui sõbranna ei tahtnud tulla, siis läksime tema mehega kahekesi. Oli kordi, mil Justin tahtis minna Šotimaale puhkama, aga Ellie ei viitsinud kaasa minna. Nii läksin hoopis mina. Sõbrannat ei paistnud see häirivat. Kord kui olime järjekordselt reisil kahekesi, Justin suudles mind. Ellie kuulis kõlakaid ja küsis, kas meie vahel juhtus midagi. Me mõlemad lükkasime need ümber, ent lõpuks tuli tõde ikkagi päevavalgele ja Justing ning Ellie läksid lahku. Meie olime Justiniga aga poolteist aastat koos enne kui selle sõpradele avalikuks tegime. Olin alati öelnud, et ma ei lähe kunagi kellegi suhte vahele, eriti mitte sõbranna omale. Ma armastan oma meest, aga sellegi poolest kahetsen väga meie lähedase sõpruse purunemist. Tänaseks oleme Justiniga koos olnud üle nelja aasta, ent tunnen end siiani süüdi. Uskumatul kombel on Ellie minu jaoks rasketel hetkedel sõbrannana siiani olemas. - Emily, 28