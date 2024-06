Sünnipäeva tähistav Star FMi saatejuht Jürgen Pärnsalu: what if on mõttetu mõte, sest sai see, mis praegu on. Järelikult pidi nii minema

Kui küsisin, miks just tema, sain vastuseks: „Jürgen on prime time’i mees, aga me ei tea temast justkui midagi.“ Tabasin end juurdlemast, et kuigi olen Kükaga aastate jooksul samas seltskonnas olnud nii pulmas kui ka matustel, nii Roomas kui ka Udriku laiul, söönud nii hommikust kui ka ööd, käinud ta praeguses ja eelmises kodus, jälgin kõiki ta sotsmeediakontosid, tunnen ta elukaaslast ja lähimaid sõpru, siis mida minagi temast õieti tean?