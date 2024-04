Saara Nüganen kuulsate näitlejate tütreks olemisest: lavakas tundsin esimesed aastad teravalt, et minult oodati midagi, mis ma ei ole

„Ma ei olnud üldse kindel, et ma sisse saan. See ei ole nii, et ainult andetud jäävad ukse taha, alati jääb palju andekaid ka välja ja tihti ei võeta näitlejate lapsi, neid vaadatakse teise pilguga. Ses mõttes mul vedas, et ma sobisin sellele komisjonile,“ meenutab ta.