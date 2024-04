Nartsissistidele on omane „gaslighting“. Kliiniline psühholoog selgitab, mis see on

Nartsissistile on omane mõelda, et ta on parem ja võimekam kui teised. Talle peab olema rohkem lubatud ja võimaldatud, sest ta on enda meelest priviligeeritud. Ühtlasi on ta empaatiavõimetu – tal on raske mõista teiste seisukohti ja tundeid. Selle isiksushäire puhul on inimesel pidev vajadus tunnustuse ja komplimentide järele ning täielik kriitikatalumatus. Enda meelest ei tee nad kunagi midagi valesti. Need jooned on jäigad ja püsivad.