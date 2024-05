FOTOD | Maailmakuulus kingadisainer Christian Louboutin on loonud Taylor Swiftile uskumatu hulga punase tallaga kingi

Kontserdil kõlab 46 lugu. Lauljatar kannab kontserdi jooksul 20 riietust, lisaks on tal ohtralt tantsunumbreid. Louboutini sõnul on ta loonud spetsiaalselt Switfi tuuri jaoks üle 250 paari kingi. Näiteks Euroopa kontsertide jaoks on tehtud eraldi hulk sädelevaid jalavarje.