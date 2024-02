Viru keskuse plaadipoest Hollywoodi muusikatööstusesse: mul ei olnud Ameerika unistust. Sain aru, et tuleb ise tegutseda

Lennart Leedu (25) on juba 20aastaselt teinud koostööd mitmete Eesti lauljatega. Tema hoolealuste hulka on kuulunud nii Jüri Pootsmann, Merilin Mälk kui ka plaadifirma Universal Music artistid nagu ALIKA ja Heleza. Lõbusaid ettevõtmisi sai tehtud ka maikuus Eurovisionile sõitva 5MIINUSEGA. Oma täpsuse ja konkreetsuse tõttu ei osanud keegi arvata, et Lennart tegelikkuses nii noor on. Töökus viis ta kiirelt Eesti muusikamaastiku tippu, menuka plaadifirma Universal Musicu ridadesse. Kõik teadsid, et temaga töötavatel muusikutel on vedanud. Maarjamaa muusikatööstuse uksed olid valla. Toona 23aastane Lennart aga pakkis asjad ja kolis Ameerikasse. See väliselt peadpööritav karussell pole aga olnud kuidagi juhuslik. Noormehel on olnud alati siht silme ees.