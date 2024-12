Talviti kipub nahk ketendama ja sügelema? 13 kasulikku nõuannet kuivuse vältimiseks

Talv on käes ning miinuskraadid ja vali tuul panevad meie nahka korralikult proovile. Olukorrale lisab veelgi vunki see, et siseruumid on praegusel ajal kütmisest tingituna eriti kuivad. Nende kahe keskkonna vahel liikumise tulemuseks on tihti kuiv, kare ja vahel isegi lõhenenud nahk.