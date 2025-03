Aga mis siis, kui ma hiljem kahetsen? „Kõige raskem on marineerida kehvas kohas mitme variandi vahel nii, et üldse midagi ei muuda.“

Õige ja vale on illusioon. Küsimus on, kuidas olukordi tõlgendada. Aeg läheb mööda igal juhul, mingil hetkel oled niikuinii 5, 10 või 15 aastat vanem kui praegu. Kes ütleb, kas õige on 45aastaselt olla lastega Viljandimaal suvekodus või surfata üksi Bali rannas? Kelle asi on, kas otsustad sõita üheotsapiletiga Austraaliasse, hakata juutuuberiks või koduseks emaks?