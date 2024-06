„Sain ühel hetkel aru, et menstruaaltsükkel kontrollib mu elu.“ Loe, kuidas mõjutab see sinu füüsilist ja vaimset seisundit!

„Naiseks olemine on täis erinevaid võlusid ja valusid. Ühel hetkel panevad mu hormoonid mind tundma lihtsalt uskumatult võimsana – usun, et olen üks imeline olend ja järgmisel hetkel nutan sellepärast, et sõin paki küpsiseid korraga ära. Sain ühel hetkel aru, et menstruaaltsükkel kontrollib mu elu ja sain aru, et tahaksin rohkem teada, mis nende suurte meeleolumuutuste taga täpsemalt on.