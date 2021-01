ANNE & STIILI KAANELUGU | Luisa Rõivas suhtest, perest, koroonakriisist ja lavale naasmisest: olin totaalne kodukana, kes elas ainult lastele

Pärast mõneaastast pausi oli Luisa möödunud sügisel ühtäkki pildil tagasi. Enese­kindla külalis­kokana “Joel Ostrati suures õhtusöögis” (“Kokkamisest rohkem pabis­tasin saates just laulmise pärast!”); tuhandete eestlaste lemmiksaates “Maskis laulja”, kus leekivpunase kärbse­seene kostüümi seest kõlas kusagilt tuttavlikku kantrilikku tämbrit... Aga kuhu ta siis vahepeal kadunud oli? Või kas üldse oli?

“See, et hakkasin vähem esinema, kuidagi kujunes nii juba Taavi peaministriajast. Mulle esitati koos paljude esinemis­pakkumistega ka ettevaatlikke küsimusi, et kas sa ikka tohid seda teha...? Kas peaministri naisena ikka on viisakas kusagil esinemas käia?”

Elu läks edasi ning kinkis Luisale ja Taavile kolm ime­armsat last: Miina Rihanna (11), Herman (4) ja Uma (1,5). “Esimese lapsega ei olnud ma oma projektide kõrvalt väga kodus, küll olen seda nüüd ja ausalt öeldes on see mulle mugav olnud. Olen seda aega väga nautinud, tegemist on teadliku valikuga, mille üle olen väga õnnelik!

