FOTOD | Abielu kriisi trotsides: Liisa ja Indreku 90 külalisega pulmad 2020. aasta sügisel

Liisa annab intervjuu Skype’i teel. Mõne päeva eest jõudsid nad Tenerifelt tagasi ja peavad nüüd koos abikaasaga eneseisolatsioonis olema. Mitme päeva pärast annab Liisa sotsiaalmeedias teada, et ka teine test on negatiivne ja et nad ei nakatunud pulmareisil koroonaviirusega.

Tenerife, kuhu läbi Suurbritannia reisiti, oli tegelikult üks mitmest variandist, mille vahel Liisa ja Indrek valisid. “Tahtsime pulmareisile sõita kuhugi sooja. Vahepeal kaalusime ka teisi kohti, kuhu poleks olnud ohtlik kinni jääda: Egiptus, Kreeka…”

Reisi hakati Liisa sõnul planeerima suvel ja siis tehti ka esimesed broneeringud. “Otsisime võimalusi Helsingi kaudu minna, sest Eestist ei olnud lende. Lend ja hotell olid broneeritud, kui Soome septembris piirangute kehtestamisest teatas… Kusjuures meie sinnalend tühistati, tagasilend mitte… Aga kuidas me tagasi tuleme, kui sinnagi ei pääse,” kirjeldab Liisa koroonaaegset kaost.

Pilk peale

Liisa ja Indreku tutvumisest ühisel üritusel Tartus on möödas kolm ja pool aastat. Teineteist oli põgusalt kohatud juba varem — nad mõlemad õppisid Tartus ja olid aktiivsed üliõpilasseltside liikmed. Kes kellele silma peale pani? “Jah, no selles on meil eriarvamus,” naerab Liisa. “Mina olin märganud, et huvitav inimene… Aga mu mees arvab ikkagi, et tema algatas selle!”

Mehega tutvumine tõi naise ellu suured muutused — tema eelmine suhe oli just lõppenud ja nüüd oli tal juba uus armastus!