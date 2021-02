"Armastus on midagi universaalset, see on kõige tugevam jõud maailmas, mille nimel on peetud sõdu ja loodud palju suurteoseid ning mis annab inimeksistentsile tähenduse," selgitab moemaja, kuidas on erineb tulevane pruut teistest klientidest. "Iga pruut oma armastuse looga on eriline. Iga lugu oma unikaalsuses inspireerib Iris Janvieri moemaja looma just seda unistuste kleiti, mida tulevane pruut oma elu tähtsaima päeva tähistamisel kannab."