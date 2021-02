Mõtled, miks sinu toataimed mitte kuidagi elus ei püsi? Mõned laialt levinud soovitused, mida peaksid tegelikult eirama

Müüdid, mis unustada

Toataimede kasvatamisega käib kaasas väga palju erinevaid viise, kuidas seda oleks kõige parem teha. Tead ju küll neid sõbrannasid, kelle sõbralik vestlus saab alguse kauni Monstera kiitmisest, aga muutub siis väitluseks, kuidas seda ikka kõige parem kasvatada oleks? Mõni neist õpetussõnadest on sulaselge müüt, näiteks ei ole taimede veega piserdamisest tegelikult suurt kasu, kirjutab The Guardian.

Õigem oleks muidugi öelda, et taimi võib veega piserdada küll ja nad on selle eest tänulikud, aga see kasulik mõju kestab ca kümme minutit, kuni vesi ära aurustub. Erinevad katsed on näidanud, et piserdama peaks vähemalt kord tunnis, et õhk taimede jaoks piisavalt niiske oleks ja ilmselt ei viitsi keegi seda päriselt teha. Kui tahaksid tõesti, et su taimed kasvaksid niiskes keskkonnas, aseta nad kõik vannituppa või raja neile terraarium.

Lisaks usuvad paljud, et toataimi pole mõistlik panna magamistuppa, sest need imavad öösiti kogu hapniku endasse, mis mõjub tervisele halvasti. Kuigi on tõsi, et paljud taimed imavadki öösiti hapnikku endasse, on see kogus nii väike, et sina seda küll ei taju. Muidu oleks ju metsas telkimine surmav, või mis?

Üks viimase aja suurimaid müüte on uskumus, et orhideede peale tuleks asetada jääkuubikuid. Tegemist on valearusaamaga, sest seda nõksu kasutatakse vaid Aasias, kus taimed peavad toime tulema intensiivse kuumusega. Sinu koduses elutoas tekitavad jääkuubikud orhideedele vaid lisastressi.

Sotsiaalmeedias, peamiselt Instagramis, on hakanud levima ka kaktustele rajatud terraariumid. Terraariumite idee on luua hämarad, kõrge niiskustasemega keskkonnad õrnadele džunglitaimedele. Kaktused vajavad aga hoopis teistsuguseid kasvutingimusi, mis tähendab, et nende terraariumis kasvatamine on vast kõige lihtsam viis, kuidas kaktuseid tappa. Mõistlikum oleks asetada kaktus pigem päikesepoolsele aknalauale ja lasta tal rahus peesitada.

Seega, vahel on aianduses küll mõistlik järgida kõige populaarsemaid reegleid, aga aeg-ajalt on mõistlik neid ka eirata.