"Koroona-šoki asemel on lihtsalt tülpimus. Sünged numbrid terviseameti igapäevastes rindeteadetes ei ehmata enam." Kriisiaasta Stella Soomlaisi moestuudios

Aga töö? Siin erinevad koroona-aasta kogemused kardinaalselt. Terved sektorid on kunstliku hingamise peal, kultuurielu on jäävannis, aga mõnedele on uus olukord mõnes mõttes hoopis kasu toonud. Nende erinevate kogemuste taustal on paljud huvi tundnud, et mis vahepeal minu valdkonnas juhtunud on — kuidas oleme hakkama saanud, milliseid ümbermõtlemisi ja läbi-nõelasilma-minekuid see aasta lõpuks toonud on. Ja et mis nüüd edasi saab.

Pealtnäha on seis täna sama, kuid tegelikult veel raskem — igasugune rasv on läinud, õlekõrred kasutatud ja tunneli lõppu ei paista. Oleme kõik viimasest aastast kurnatud ning koroona-šoki asemel on lihtsalt tülpimus. Sünged numbrid Terviseameti igapäevastes rindeteadetes ei ehmata enam. Hommikust õhtuni lõputud videokõned, kaugõppele jäetud laste kantseldamine ja homme otsast peale. Enamusel meist on sarnane kogemus, millega igaüks omal moel — kes paremini, kes halvemini — hakkama püüab saada.

Eesti turg on väike ja veel väiksem on meie toote erakliendi nišš, kuid eelmisel aastal pidi seesama nišitoode äkitselt üksi katma puudujäägi, mis tekkis töötubade ärajäämise ja vähenenud firmakingituste tõttu ning seda ajal, kui nii meie enda pood kui edasimüüjad olid kord suletud, kord klientidepõuas — kaubanduses käis inimesi uudistamas radikaalselt vähem kui tavaliselt, turistide puudusest rääkimata. Kevadise äkksoodustusega olime oma olemasoleva tooteportfelli neile, kes seda soovinud olid, juba ära müünud. Vaja oli kiirendada tootearendust ja tulla välja uute disainidega. Kõik, kes tootearendusega kokku on puutunud, teavad hästi, et see protsess on — täpselt nagu uuele turule sisenemine — pikk ja kulukas. Nii ka meil. Pool aastat tööd on selja taga ja paar uut toodet väljas, kuid keerulisemad arendused — uute vegan-materjalide katsetused kui ka unisex disainid — olid planeeritud välja tuua just kevadel, mil elu on taas pausil.

Olime tublid ega istunud käed rüpes. Jooksime ajaga võidu ja viisime muutuseid järjest ellu. Ent olime olnud kriisi kestuse ja ulatuse ning enda võimete suhtes siiski liiga optimistlikud. Arvestades eelmise aasta dünaamikat ei suutnud me siiski kõiki plaane ellu viia või viisime neid ellu aeglasemalt kui lootsime. Alustasime suvekuudel tegevusi Saksa ja Soome turu suunal, kuid kahjuks on mitmed ideed ja plaanid lükkunud edasi. Planeeritud disainiturud ning pop-up tegevused neis riikides on jäänud koroonapiirangute tõttu ära ja kogu töö on tulnud ka nende turgude suunal digitaalseks muuta. Nii olemegi peamiselt tegutsenud tagalas. Juba on tekkinud nii saksa- kui ka soomekeelseid kliente, kuid mitte piisavalt, et katta tühimikku, mis pikale veninud kriisiga on tekkinud. Uue asja käimatõmbamine, mis eksporditurule sisenemine paratamatult on, võtab aega — ent püsikulud ei oota.

Ettevõtluses tuleb korraga tegeleda nii igapäevaste operatsioonide kui ka tuleviku planeerimisega. Seetõttu olemegi praegu justkui vaakumis — investeeringute viljad hakkavad kohe-kohe tärkama, kuid kas suudame seni vastu pidada? Oleme lisahapnikku saanud juba rutiinseks muutunud väikestest soodustustest, milliseid koroona eel oma ärimudelis vältisime. Ka täna on meil aktiivne -20% kampaania, et inimesi e-poodi meelitada. Paraku vähendab rutiinne soodustus kuvandit ning ei tööta lõpuks enam ka müügi toetamiseks — sellest saabki uus normaalsus, mitte ajutine ajaaken, mis kõhklejat ostma otsustama kallutab. Soodustused on pealegi kõikjal ja mastaapsed — ka teistel on samasugune hapnikupuudus. Me ei toimi aga sarnaselt äridega, kes töötavad ostan-odavalt-müün-kallilt-põhimõttel. Lisaks kulutavad inimesed arusaadavalt endiselt pigem meditsiinivahendite, koduehituse ja kodukontori sisustamise ning koduaia arendusele. Inimesed, kel oleks finantse soetada endale vastupidav nahast kott, täna ei mõtle sellele, kuna aksessuaariga hetkel niikuinii kusagil käia poleks.

Ekspordi ja e-poe arendamise valguses on meil olnud eesmärgiks ümber struktureerida ka tiim. Oleme läbi oma kogemuse jõudnud arusaamiseni, et Eestis pole võimalik taolist teeme-kõik-ise-koha-peal tüüpi stuudiot üleval pidada — toodete omahind tuleb liiga kõrge. Selleks, et Eesti palgarallis oma kogenud töötajatest mitte ilma jääda, on vaja tekitada lisandväärtust, mis tähendab suuremat panust tootearendusse ja turundusse ning koostööpartneri leidmist tootmisse. Just viimast juppi testisime eelneval sügisel — edukalt. Saime nii väiketooted kui ka peamised kottide müügiartiklid tootmisse juurutatud, ilma et kvaliteet kannataks. See võimaldab meil tulevikus omahinda vähendada, koguseid ekspordiks suurendada ja selle abil ka paremaid tarnetingimused saada nii materjalide tellimiseks kui toodete saatmiseks klientidele.

Oleme oma stuudios tervise hoidmiseks sügise lõpust töötanud taas kahes vahetuses ehk jaganud enda vahel ära päevad, milk keegi tööruumides viibib. Lisaks oleme kõik, kes saavad töötada mujalt, suunanud kodukontoritesse. Ja see pole meie valdkonnas üldse lihtne — teha kogu suhtlus virtuaalselt, selmet koos füüsilise materjali kallal töötada. Ja eriti veel siis, kui peab arvestama eri vahetuste puhkepäevadega. Lisatöö hulk, mis vahetustega töö valguses on tekkinud, on üüratu. See tähendab, et näiteks mina isiklikult polegi praktiliselt puhanud. Pean olema reageerimisvalmis ka nädalavahetusel. Ka pole me haigustest päris puutumatud olnud, kuigi seni on töö kahes vahetuses meid vähemalt sellest säästnud, et kogu tiim pole olnud kõik korraga haiged või isolatsioonis. Küll aga on see tähendanud rohkem asendusi, mis omakorda tähendab ülekoormust ja kurnatust.

Kokkuvõttes on uue isolatsiooniperioodi alguses paslik meenutada anekdooti, mida ka eelmisel kevadel jagasin:

“Mees läheb rabi juurde ja kurdab, et väga kitsas on elada ühes toas naise, seitsme lapsega ja ämmaga ning kuidas küll elamistingimusi parandada. Rabi soovitab talle, et võtku kits. Mees mõtleb, et veidi imelik küll, aga toimib soovituse järgi.

Umbes kuu aja pärast läheb mees jälle rabi juurde. Rabi küsib, et kuidas on. Mees vastab, et ikka väga kitsas on naise, seitsme lapse, ämma ja kitsega. Rabi soovitab nüüd, et müü kits maha. Mees müübki kitse maha.

Läheb jälle mõni aeg, kohtub jälle rabiga. Rabi küsib jälle, et kuidas elamistingimused nüüd on. Mees kiidab, et “Oh, nüüd on suurepärane, ruumi kui palju ja kõik on õnnelikud.”