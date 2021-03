Õige otsus võib tuua suurema sissetuleku. Aga kuidas selliseid otsuseid täpsemalt teha?

Inimestel, kes on väga kogenud otsuste tegemisel, ilma et nad oleksid mõjutatud teiste inimeste arvamustest, on alati suuremad sissetulekud. “Kuid otsuste tegemise oskus ei puuduta vaid sissetulekuid, see mõjutab kogu sinu elu. See mõjutab sinu vaimset ja füüsilist tervist, sinu perekonna heaolu, sinu sotsiaalset elu, seda milliseid suhteid elus soovid luua — kõik need valdkonnad sõltuvad sinu võimest teha mõistlikke otsuseid,” toob välja mindset coach Karmo Kivi.

Kui sa ei tee otsust, mida sa tahad, ei juhtu midagi

Kivi selgitab, et kui sa ei tee otsust edasi liikumiseks, pole kasu ka püsivusest ja mitte midagi ei muutu. Seetõttu peame tegema otsuseid, et kasvada ja areneda, olla parem versioon iseendast.

Otsuse tegemine tähendab Kivi sõnul seda, et võtad täieliku vastutuse iseenda tulemuste eest. “Kui sa ei tee ära otsust, kelleks sa tahad saada, millisena sa ennast näed, mida soovid saavutada, ei juhtu midagi,” selgitab ta.