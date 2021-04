Peo planeerimine ja numbritesse löömine pole üldse teab mis tore töö, pigem paras proovikivi ühisel eluteel. Reeglit, palju pulm maksab, ei eksisteeri, küll aga aitab kulusid kontrolli all hoida usin nuputamine. Kokkuhoid pole häbiasi, rikkus samuti — iga paar teeb, nagu heaks arvab. Siin on mõned nõksud, mis aitavad alustada eelarve koostamist, et oleks lihtsam jõuda otsusele, kas saate hakkama või kaalute laenu võtmist.