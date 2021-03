LUMMAVAD FOTOD | Just need on kõige popimad kohad Eestimaal, kus praegu abielluda

Mida varem pulmapeo pidamise asukohta valima hakkad, seda suurem on tõenäosus, et leiad endale sobivaks kuupäevaks koha, mis päriselt kõigile su vajadustele vastab, kuid samas veel broneeritud ei ole. Varakult alustamine annab sulle ka aega, et kõik vähegi sobivamad kohad läbi käia ja nähtu-kuuldu pealt otsustada. Märksõnad, millele siinkohal keskenduda, peaksid olema järgnevad:

suurus ehk kui palju külalisi sinna mahub;

eelarve;

saadavus;

täpsem asukoht ja ümbritsev keskkond;

kas pidada pulmad õues või toas;

pulma üleüldine stiil;

toitlustusvõimalused;

võimalikud parkimiskohad;

tualettruumide arv ja mugavus;

kas vajad ööbimiskohti;

privaatsus;

esmakülastusel tekkinud tunne.

Kui tead juba üleval loetletud infot, on sul valiku tegemine kordades kergem.

Viimastel aastatel on paljudel paaridel olnud õhus ka küsimus, kas pidada pulmi Eestis või kuskil kaugemal. Kuna praegusel ajal söandavad välismaal pulmade korraldamise ette võtta vaid tõeliselt julged, toome välja siinsamas kodumaal asuvad põnevamad kohad, mille vahel valida.