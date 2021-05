Grit Šadeiko: minu eeskujuks on kogu maailma tippsportlaste klass ja seda vaid positiivselt — hoian koorekihil silma peal

Eesti läbi aegade parim seitsmevõistleja, mitmekordne noorte tiitlivõistluste medalist ja olümpiamängudel, maailmameistrivõistlustel ning Euroopa meistrivõistlustel korduvalt osalenud Grit Šadeiko ei vaja kergejõustikust huvitatule tutvustamist — tema nimel on seitsmevõistluse Eesti rekord 6280 punktiga, mille ta saavutas 2017. aastal Austrias Götzises. Ise rõhutab Grit, et see ei ole tema lagi — tal on soov saavutada enamat ja selle nimel ta töötabki.

Tulemused ei ole tulnud kergelt — viimastel hooaegadel on Gritil olnud nii mõnedki mured, mis tingitud vigastustest. „Põlveoperatsioonist, kus katkise ristatisideme asemele tuli panna uus, saab juuni alul aasta. Praeguseks tunnen, et saan juba hästi treenida ja kõik on läinud tagasilöökideta. Kartus, et jalg ei ole selline nagu varem, on hajumas. Siiski mingi väike ärevus on ikka sees, aga eks see möödub ajaga,” ütles Grit.

Koroonapandeemia ajal on ära jäänud enamik võistlustest, kuhu algselt oli kindel plaan minna, eelmisel suvel toimus vaid paar võistlust. Sellele vaatamata ei saa aga ära jätta treeninguid. Eelmisel nädalal naasis Grit treeninglaagrist Türgist. „Treeningbaas Türgis on uus ja väga kõrge kvaliteediga, ühes kompleksis on nii staadion, taastumisvõimalused, majutus kui toitlustus. Sellise tasemga treeningpaika on raske leida. Ka ilm oli super, juba ainuüksi päike annab energialaengu,” rääkis Grit.

Ta kirjeldas, et tippsportlastele on tehtud koroonaajal päris mitmeid erandeid eeldusel, et sportlane käib vaid trennis ega liigu mujal avalikes kohtades.