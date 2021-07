HOROSKOOP | Vähk võib leida eksootilist armastust, skorpion peaks karjäärile keskenduma

Juuli tõotab tulla igati edukas mitmes valdkonnas, ent seda päikeselist suvekuud võivad tumestada majanduslikud probleemid – paljudele tundub, et raha on vähem kui vajadusi. Õnneks on mitmed parimad asjad tasuta ning rahulik suhtumine ja pisut pingutust aitab materiaalseid muresid tõrjuda.