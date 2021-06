Kui ülekilod kogunevad peamiselt emotsionaalse söömise läbi, on olemas meetod, kuidas sellest jäädavalt vabaneda

Aastaid toitumisega kimpus olnud ja nüüd teisi koolitav Aigi Vahing (47) selgitab, kuidas emotsionaalset söömist ära tunda ja sellest vabaks saada.

Pikka aega oli sinu parimaks sõbraks, innustajaks ja lohutajaks toit. Milles see väljendus?

Minu jaoks oli toidust saanud pikema aja jooksul liitlane. Mistahes ebameeldiva olukorra puhul sõin, ja muidugi midagi head. Polnud vahet, kas probleem oli suur või väike — toit oli alati käepärane tule­kustuti, meelelahutaja, valu­vaigisti, lohutaja.

Tundsin, et ükskõik mis minuga juhtub, alati saab selle puhul süüa. Loomulikult võis toiduga ka tähistada ehk toit oli minu jaoks ka meeldivate olukordade võimendaja — positiivsuse looja.

