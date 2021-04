"Püüdsin endale selgeks teha, et nüüd nii ongi: olen töötu." Koondamiskogemus, millest on nii mõndagi õppida

“Ma ei arvanud kunagi, et see minuga juhtub. Nii raske oli endale tunnistada, et olengi päriselt töötu.” Novembris töö kaotanud Geily (31) koondamiskogemusest on mõndagi õppida.