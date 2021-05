Pea 23 tuhande Instagrami jälgijaga autoentusiast Karmely: palju tuleb kommentaare, et raudselt mees emme-issi raha eest ehitas

Kohtume Karmelyga — nagu praegusele ajale kohane — videokõne vahendusel. Positiivset energiat õhkaval neiul on jagada hulganisti magusmõrkjaid kogemuslugusid: alates sellest, milliseks pinnuks silmis võib saada millimeetrine kriips Instagrami staarist auto kerel, ning lõpetades sellega, kuidas on naisterahvana poest polte ostma minna. Kõige selle keskel avaldab Karmely ühtäkki, et seedis tegelikult minu ettepanekut tema tegemistest juttu teha pikalt. Tuleb välja, et see, et autokontost kasvaks välja selline sensatsioon, ei olnud kunagi eesmärk omaette. See on pannud neiut ajas kaaluma, kas ja kui palju peaks niigi ootamatult suureks kujunenud tähelepanule üldse ise toitu juurde andma. Sellest kõigest kohe lähemalt. Enne veel läheme korraks ajas tagasi ja uurime, kuidas Karmely autohuvi alguse sai, milliseid teid pidi ristusid tema teed Browniega ning mida põnevat on ta oma autoga teinud ja tegemas.

Väike Karmely emalt: mis tunne see on autot roolida?



Karmely ei mäleta, et autod oleksid juba pisipõnnina tema elus suurt rolli mänginud. Ei olnud ka isal-vennal kombeks garaažis toimetada, et nende sabas tolknedes masinatega lähemalt tutvust teha, nagu paljudel kipub olema. Küll aga tuleb neiul silme ette üks seik lapsepõlvest, kui oli parasjagu emaga autoga sõitmas.