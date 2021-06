"Täna on juhtpositsioonidel need naised, kes on startinud ettevõtlusega ja julge karjäärikujundamisega 90ndatel aastatel ning tasapisi tulevad esile ka üksikud julged noored naised, kes täna alla 30aastased, aga siiski on neid vähe," sõnab ta. Naiste osatähtsus on väga väike ka muude riikide TOPides ja miks see nii on, sellest Signe pikemalt pajatabki.