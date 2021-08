EKSPERIMENT | Epp Kärsini suuseksikoolitus: grupp naisi ühes pimedas ruumis suuseksi õppimas? Just nimelt

Olles käinud Epp Kärsini lingam-­massaaži kooli­tusel, olin pehmelt öeldes intrigeeritud, kui avastasin kuulutuse ka suuseksikoolituse kohta. Teadsin, et Epule ei meeldi kuiva juttu ette lugeda — tema loengud on humoorikate päriseluliste lugudega vürtsi­tatud ja neile järgneb põnev praktiline osa. Aga kuidas see suuseksikoolitusel peaks välja nägema? Grupp naisi ühes pimedas ruumis dildosid suhu võtmas? Just nimelt.

Häbi kaob minutitega

Jõuan nii nagu paljud teisedki naised Amare Luna koolitus­ruumi ukse taha mõned minutid liiga vara. Õues särab pärastlõunane soe päike ja kuigi me teame kõik täpselt, mida me paarimeetriste vahedega seistes ootame, teeme kollektiivselt näo, justkui ootaksime sõpra. Kui see sõber siis tuleb ja meid tuppa laseb, on laudadele asetatud juba A4-paberid ja pastakad — oleksin justkui investeerimiskoolitusele saabunud. Üks sõbranna sõnas mulle hiljem selle mõtte peale tähelepaneku: “Mingis mõttes ju olidki.”