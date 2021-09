Anne & Stiili konverentsil jagati tuntud naiste karjäärialaseid pöördepunkte ja inspireeriti naisi elama paremini ning teadlikumalt

Kohin Community kaaslooja ja Mindvalley Community and Events osakonna juht Kadi Oja jagas enda ettekandes oma karjääriteekonda ja andis nõuandeid, kuidas seada eesmärke ning juhtida oma elu sobivale rajale.

Mari-Ann Lumeste tutvustas Konmari meetodit – mis see on? Kas kodu korrastamine, professionaalne organiseerimine, teraapia või töö iseendaga? Selgus, et kõike seda.