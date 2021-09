FOTOD | Andekas meigikunstnik Gerda Miller tuli välja omanimelise moebrändiga

„Mõtet omanimelisest brändist hakkasin mõlgutama kohe, kui valmis minu logo,” räägib Miller. Aasta oli siis 2015, kuid toodete valmimine vajas veel paar aastat hoovõttu. Peamiselt nägi naine vaeva, et leida võimalikult jätkusuutlik materjal, millest tooteid valmistada. „Täna on kõik meie T-särgid ja pusad Earth Positive märgistusega, mis tähendab, et tooted on eetilise kaubanduse põhimõtteid jälgides valmistatud orgaanilisest puuvillast, on kliimaneutraalsed ning sobivad veganitele,” selgitab Miller ning lisab, et näeb selles projektis oma panust moe jätkusuutlikumasse tulevikku.