Viis ja pool aastat koos olnud Marieli ja Jürgeni tutvus ulatub kaheksa aasta tagusesse aega. Naine elas siis Tartus ja töötas ühe restorani turundusjuhina, mees oli üks selle restorani klientidest-koostööpartneritest. Tallinnas elades võttis ta tööasjus Tartu teekonna tihti ette.

“Esimesest kohtumisest Jürgeniga mäletangi, et ta tuli Tallinnast oma ülemusega meile restorani. See oli tähtis kohtumine, sest kõik meie Tallinna kliendid tundusid kuidagi eriti olulised. Aga see ei olnud armastus esimesest silmapilgust – käisime küll ühisel õhtusöögil, kuid selles polnud midagi romantilist,” meenutab Mariel.

Põgusale tutvumisele järgnes kolm aastat, mil Mariel ja Jürgen ei suhelnud.