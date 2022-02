Siim Kallas avaldas, mis on olnud tema pea 50 aastat kestnud abielu saladuseks: me oleme uskumatult rahul

Muuseas viitas Siim ka teda hiljuti tabanud tõsisele terviseprobleemile ja hetkele, mil ta mõistis, kui oluline on, et tema kõrval on armastav kaasa. "Kui hakkavad tulema mingid terviseprobleemid ja kui sõltud rohkem teisest inimesest, siis hakkad aru saama, kui suur väärtus see on, et sul on elukaaslane, kellega sul ei ole mingisuguseid lahkarvamusi, või sa tead seda, et ükskõik, mis juhtub, sinu pere on sinu selja taga. See on tohutult tähtis. See on nii kindel kaart: ükskõik, mis minuga juhtub, ma tean, et minu pere mind välja ei viska, pahaseks ei saa ja on kogu aeg minu selja taga. See on väga tähtis."