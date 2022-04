Endise iluvõimleja Kadri Liivaku vormi ihaldavad ka temast kolm korda nooremad: riided, mida kandsin 20–30 aastat tagasi, lähevad siiani kenasti selga

Endine iluvõimleja, Eesti Võimlemisliidu kauaaegne juht ja võimlemise suur arendaja töötab treeneri ja rühmatreeningute koolitusjuhina ka praegu. „Mul on väga vedanud, et olen saanud tegelda sellega, mis mulle meeldib ja mis on hingelähedane. Naudin oma elu, sest olen võimeline tegema kõike, mis mulle rõõmu pakub,” avaldab naine peamise põhjuse, miks ta siiani aktiivselt tegutseb.



Kõik me soovime, et tervena elatud aastataid oleks võimalikult palju. Kadri Liivak usub, et suurt osa elu teise poole esmastest tervisemuredest saaks ennetada nii tavalise asjaga, nagu seda on liikumine. Ja aktiivne peaks olema elustiil kogu aeg, mitte alles siis, kui tervis käest hakkab minema. „Vundamenti oma tervisele ehitame läbi elu. Tuleb olla järjekindel ja tuleb endast hoolida, igaüks saab seda iseenda jaoks teha.” Kadri on nende sõnade raudne kinnitus — õnnelik, terve ja elu suhtes jätkuvalt uudishimulik.

Lapsest saati liikuma!



Muidugi oleks võinud kõik minna ka teisiti, sest lapsepõlves oli Kadri väga palju haige. Kolmeaastaselt ehk vanuses, mil mudilased praegu lasteaedades juba esimeste võimlemisharjutustega alustavad, õppis Kadri alles uuesti kõndima.