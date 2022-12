FOTOD | Oksana Tandit esitles Ukraina-teemalist moekollektsiooni ja kuulutas välja heategevusliku oksjoni

„Olen sündinud Ukrainas, kus alustasin ka kooliteed. Elan Eestis rohkem kui 35 aastat, aga mul on Ukrainas sugulased. Nii tekkis soov luua kollektsioon, mis oleks pühendatud minu sünnimaale, inimestele, kes võitlevad seal täna nii enda kui ka meie vabaduse eest. Mulle tundub, et Vabamu on selle kollektsiooni esitluseks õige koht. Siin mäletatakse ajalugu, selgitatakse, mis tähendab vabaduse kaotamine ja selle taas saavutamine ühe väikese, aga võimsa rahva jaoks. Vabadus on üks tähtsamaid väärtusi. Vabadus elada, armastada, valida, luua. Disaineri tööriistad on värv, materjal, siluett. Ja kui te küsite, mis värvi on võit, siis ma vastan valge nagu lootus ja kuldne nagu Ukraina viljapōld“, rääkis Oksana Tandit.