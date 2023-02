Pehmelt öeldes pole ma kunagi suuremat sorti talvesõber olnud. Pigem on see aeg, kus unistan soojast, päikesest ja õrnast merebriisist. Veelgi enam, häbi silmis tuleb tõdeda, et kuigi olin kooliajal tubli iluvõimleja, jäin kehalises kasvatuses korra istuma. Ning jah – olin viilinud ka suusatamisest!