Dermatoloog ja koolitaja Bret Kaldvee: tihti hakkab mu mõte intensiivsemalt tööle õhtuti, kui lapsed on magama jäänud

Kirjeldan ennast kolme sõnaga... empaatiline, töökas, avatud



Hommikul äratab mind kõige paremini üles minu lapsed ja abikaasa tehtud kohv



Stressirohketes olukordades säilitan rahu, suheldes oma lähedastega ja üritades mõelda, mida saan sellest olukorrast õppida ning endaga kaasa võtta



Rõivad, milles tunnen ennast täiesti iseendana... Kahe väikese lapse emana ei käi ma väga sagedasti enam kostüümides ja kõrgetes kontsades. Koolitused pakuvad võimaluse oma argipäevasest riietusest erineda. Sellises riietuses tunnen end kõige enesekindlamalt. Igapäevaselt veedan kõige rohkem tunde siiski scrubsides ja kitlis, nii et viimases olen vist siiski kõige rohkem mina ise.



Enesekindlust kasvatab kõige paremini head ravitulemused ning rahulolevad patsiendid.



Parimad ideed tekivad erialaseid artikleid lugedes ning mõeldes, kuidas saaksin neid enda praktikas kasutada. Tihti hakkab mu mõte intensiivsemalt tööle õhtuti, kui lapsed on magama jäänud.



Toit, millele ma ei suuda kunagi vastu panna on Restoran Rudolfi menüüs olev vannipart.



Kui mu elul oleks saundträkk, siis kindlasti mängiks seal Taylor Swift



Maailmavalitsejana ma… arvan, et keegi ei peaks kogu maailma valitsema. Iga kultuur ning arusaamised on nii erinevad, et ühe valitseja all oleksid konfliktid kiired tekkima. Kui saaksin midagi ühiskonnas muuta, siis seda, et laste ravid oleksid kõik 100% kaetud ning ükski perekond ei peaks lisaks haigusele, muretsema veel ka sellepärast, kas ja kuidas laps ravi saab.



Kui mul on täiesti vaba päev... Emana mul täiesti vabu päevi polegi. Vabamatel hetkedel tegelen endale meelepäraste tegevustega. Viimasel ajal olen hakanud uuesti oma Youtube kanalile nahahaiguste teemalisi videosid salvestama.



Laul, mis viib tegutsemismeeleollu... Sia „Unstoppable“



Kiirel päeval toidab kõige paremini... Kuna minu jaoks on kõige tähtsam toit hommikusöök, siis kiire päeva parim algus on hea puder.



Mõte, mis aitab alati edasi: Kõik elus juhtub põhjusega.



Kui mul elust ilmuks raamat, siis selle pealkiri oleks “Dermatoloogia ABC võhikutele“



E-kirja lõppu kirjutan... Tänades, Bret



Öösiti hoiab mind üleval... Kui on tulnud mingi huvitav mõte ja ma ei suuda ära oodata millal saaksin seda realiseerima hakata.



Kõige parem nõuanne, mis mulle on antud... Unistustel on kombeks täituda.



Minu lemmikviis puhkuseks? Veeta aega koos oma perekonna ja sõpradega



Töömõtetest lülitun kõige paremini välja tehes aiatöid, tegeledes käsitööga, sõites rattaga.