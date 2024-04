Lahkuminekuga kaasneb uus algus. Millised on esimesed sammud, et keerulisel ajal hakkama saada?

Esmalt vajad pisut aega, et uue elukorraldusega harjuda ja seetõttu on arusaadav ja mõistlik elada mõnda aega sissepoole. Siiski on hea teada, et kõige raskem periood kestab kuni kolm kuud pärast lahkuminekut. Sel ajaperioodil ei tasuks teha elumuutvaid otsuseid, küll aga tasuks teha suurpuhastust asjadest mis haiget teevad ning pöörata tähelepanu enda heaolule.