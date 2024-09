Psühholoog: üks suurimaid müüte on arvamus, et eneseohverdus võrdub ülima lahkusega

Oot-oot, „minu vajadused“ – mida see üldse tähendab? Kõlab nagu liigne nõudlikkus? Tähelepanupuudus? Enese tähtsamaks mängimine? Pigem tabu, eks? Kliiniline psühholoog Kristi Kalvik ütleb, et inimesed ei oska oma vajadusi tihtipeale sõnastadagi – veelgi enam mõelda, et rahuloluks on tarvis muudki kui toit, vesi, katus ja töörõõm. Ja vahel võibki tunduda, et kui kõik mu ümber on rõõmsad – kolleegid, sõbrad, kallim, lapsed, hamster ja koer –, siis toitun isegi sellest suurest õnnevahust.