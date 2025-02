Unistus saada emaks: pigem loobuks ta minust, kui saaks minuga lapse?! Tal on, aga minul ju pole

Nõnda juhtus ka Eleriga (39), kes kohtus pärast pika suhte lõppemist endast kaksteist aastat vanema mehega. „Juba meie esimestel kohtumistel, kui mina olin kohe saamas kolmkümmend ja tema oli üle neljakümne, andis ta selgelt mõista, et ei soovi rohkem lapsi. Tal oli eelmisest kooselust täiskomplekt: poeg ja tütar,“ räägib naine, et just vanusevahe pärast tahtis kaaslane kohe alguses kõik „paika panna“. „Ta ütles, et ei taha enam seda lasteasja läbi teha, vaid soovib keskenduda elus muule. Tal olid just tekkinud uued hobid, ärivõimalused ja projektid, mis kõik käimatõmbamise alguses.“