Superstaar Jennifer Lopez paljastas oma salanipid, kuidas kiire elutempo kõrvalt rahu säilitada

„Minu strateegia on see, et ka kõige kiiremal ajal jätkan enda eest hoolitsemisega.“ Jennifer tunnistab, et isegi siis kui tal on kibekiire aeg ning ta tormab ühelt tööpostilt teisele, leiab ta sellegi poolest momente, et lõdvestuda. „Enda laadimine on väga oluline.“