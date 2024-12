FOTOD | Leia oma sisemine Kreeka jumalanna! Moes on maniküür, mis on kõike muud kui minimalistlik

Tagasihoidlik prantsuse maniküür või beežid küüned on alati kindla peale minek. Jõulude ajal ei saa mööda panna ka punase lakiga. Sel hooajal saad erilisi plusspunkte bordootooni eest. Nüüd on aga selgunud, et kui soovid trendidega kaasas käia, peaksid vaatama Kreeka jumalannade poole.