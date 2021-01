Loo endale hea uus aasta! Need viis salanippi aitavad sul kiiremini muutusi saavutada

Teine nipp on aru saamine, et antud olukorda on võimalik muuta ja selleks ei pea ootama aasta, kaks või isegi kümme aastat. Ka suhtes pole enamasti vaja uut meest, samamoodi nagu tihti pole tarvis uut töökohta ega oodata aega, kuni lapsed täiskasvanud on.

Kolmas nipp on võtta vastutus väikeste tegevuste eest, mis viivad sind tulemuse poole. Just need väikesed tegevused on olulised.

Alahinnata ei tohiks ka tegutsemist. Ükski sportlane pole oma ideaalset keha saanud vaid diivanil telekat vaadates. Sama kehtib ka teiste eluvaldkondade kohta. Sinu tegutsemine on väga vajalik.

Viies elumuutev nipp on teada, et vajad inimesi, kes teevad seda sama, mida sina teed. Võib-olla on osad selle eesmärgi juba saavutanud? Ümbritse end selliste inimestega ja kui oled vastupidises seltskonnas, siis tea, et see ongi oluline asi, mis hoiab sind suures osas kinni. Mis võiks olla parem kui teiste edu? Kui sind paneb teiste edu end halvasti tundma, siis see on asi, millega tasub töötada. Teiste edu üle rõõmustamine on suur kink nii sulle kui teistele!

Kes? Nelja lapse ema ja terapeut Heidi Plumberg on eesmärke seadnud üle poole oma elust ja õpetab seda kunsti ka oma lastele. Lisaks on naisel tasuta Facebooki grupp, kus on tuhandeid Eesti naisi, kes õpivad oma ellu kiireid muutuseid tooma.