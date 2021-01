Seks ja suhted

Kuldaväärt õpetussõnad: kuidas olla üle 50 aasta õnnelikus abielus? Kolm Eesti paari jagavad hüva nõu

Kolm paari, kes on abielus olnud üle 50 aasta, kinnitavad kui ühest suust: lihtne see ei ole! Igas suhtes tuleb ette künkaid ja käänakuid, aga kui kannatamatult jalgu trampida ja esimese ehmatuse peale minema joosta, jääbki kõik see ilus, mis käänaku taga ees ootab, olemata.