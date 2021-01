FOTOD JA VIDEO | Esinemised US Openil ja Times Square'i väljakul. Eestlanna tõuseb koroona kiuste New Yorgi tantsumaailma tippu

Kaheksandat aastat New Yorgis tegutsev Diina sattus kaugele ookeani taha esmakordselt sõbrannaga maailma avastades, aga kummalisel kombel tekkis tal juba lennukist väljudes tugev sisetunne, et ta ongi jõudnud koju. Siiski, tollal ei osanud ta veel nii suurelt unistada ja loota, et New Yorgist saabki ühel hetkel koht, kus ta elab ja töötab, kuid nädalakene suures linnas oli tema sõnul lausa elumuutev. “Olin vaimustuses selle linna energiast ja inspiratsioonist, multikultuursusest. Võisin lihtsalt pargipingil istuda ja elu mu ümber keerles — juhuslikud jutuajamised mööduvate inimestega, tänavamuusikud ja esinejad, igasugused ektravagantsed kujud ehk kes jalutas kitse mööda linnatänavat ja kes küsis, kas võib kassisuuruse iguaana mulle korraks õlale istutada…”

Külastus tantsukooli, mis muutis kõike

Neljandast eluaastast tantsimisega tegelenud Diina külastas New Yorgis viibides huvi pärast ka üht kohalikku tantsukooli nimega Broadway Dance Center ja sealt hakkaski idanema elumuutev mõte.