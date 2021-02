FOTOD | Britney Spearsi stiil on tänastele moemõjutajatele eeskujuks, aga tema sai selle eest vaid kriitikat. Miks me ühiskonnana naisstaare alt veame?

Laulude "...Baby One More Time" ja "Toxic" ilmumisajal oli just Britney Spears üks maailma kõige mõjuvõimsamaid ja armastatuimaid muusikuid, kuid tema välist stiili kritiseeriti pidevalt ja selle üle lausa naerdi, väidab The New York Times Presents'i dokumentaalfilm "Framing Britney Spears".