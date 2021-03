Victoria Beckhami kosmeetik avaldas, milliste lihtsate nõksudega ta staari näonaha alati särava ja klaarina hoiab

Kui jälgid Instagramis Victoria Beckham it, Nicole Warne'i või Joan Smallsi, oled ilmselt tuttav ka Melanie Granti või vähemalt tema kätega. Nimelt on just Grant see, kes hoiab nende staaride näonaha alati särava ja klaarina, vahendab portaal The Cut. Nüüd avaldas ta, milliste nõksudega tal see õnnestub.