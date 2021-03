“Kindlasti on seda osaliselt põhjustanud maailmas leviv pandeemia ja see, et inimesed peavad maske kandma. Silmad aga on nähtaval,” toob ta välja. Meigibrändid mängivad silmameikidega ja pakuvad erinevaid huvitavaid lahendusi. Kombineeri vastavalt tujule!

Värvilised silmad

Väga trendikad on roosad, lillad, punased, oranžid, kollased, kuldsed silmameigi värvid. Moes on nii matid kui pärlmuttertoonid, mida kasutada eraldi või omavahel kombineerida.