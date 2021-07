KUULA | Mis saab populaarsetest Eesti rõivabrändidest ja kas Baltika enam meesterõivaid ei pakugi?

Viimased paar aastat on toonud Baltikale palju muutusi. Lihtne ei ole olnud, tunnistab Kippak. “Kui sa armastad oma tööd, annad oma parima. Ja pead olema avatud uutele olukordadele. Võtmesõna on kohanemisvõime. Ma ei karda muutusi – need on väljakutse. See on ka põhjus, miks nii kaua seal olnud olen – põnev on!”