Sinu soe kaaslane sel sügisel olgu suur ja kõikehõlmav. Võrdseks vastaseks sobita sinna juurde väge täis ehted ja maniküür. Robustsed tanksaapad on aga täpselt nii agressiivse ja massiivse olekuga, et sinna kõrvale on tarvis midagi pehmet, lambatallelikult sooja ja armsat.