VAATA | Moebränd Balenciaga esitles oma värsket moekollektsiooni läbi Simpsonite sarja episoodi

Kümneminutilisest videost näeme, kuidas pereisa Homer Simpson saadab Gvasaliale kirja, et kinkida oma abikaasale, Marge’ile sünnipäevaks üks kallis kleit. Kuna moelooja on kirjast niivõrd puudutatud, kutsub ta kõik linnaelanikud Pariisi, et nad esitleksid moefirma uut kollektsiooni. Muidugi ei puudu episoodist ka moeajakirja Vogue legendaarne peatoimetaja Anna Wintour, kes istub koos baarmen Moe ja assistent Smithersiga moešõul esireas.