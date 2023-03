Lugejakiri | „Mu kolleeg lihtsalt tuli ja suudles mind." Suhtes naise hirmutav kogemus ahistamisega

Öeldakse, et meeldiva tähelepanu pööramise ja ahistamise vahel on õrn piir. Ainult kogemusi jagades ja oma lugusid rääkides saame aimu, kust need ahistamispiirid siis lähevad. Meiega jagas oma lugu Laura*, kes puutus ebameeldiva ahistamisega kokku tööpostil.