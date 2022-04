Kolm olulist tegevust, mis hoiavad aju noore ja hästi funktsioneerivana

Kui uurida nähtavaid muutusi ajus, mis tekivad inimese vananedes, on ajuteadlastel võimalik määrata, kui hästi kellegi aju töötab. Tervel ja võimekal 65-aastasel võib olla aju, mis sarnaneb 40aastase inimese ajuga, seevastu 40aastane, kes on vaimsete probleemidega kimpus, võib teada saada veidi hirmutava tõe — tema aju sarnaneb 65aastase omaga.

Ehkki võib tunduda kõhe, et aju vanus võib inimese enda vanusest lausa aastakümneid vanem tunduda, on õnneks mõned tegevused, mis aitavad aju turgutada ja seeläbi on võimalik n-ö aju bioloogilist kella tagasi keerata.