VIDEO | Otse esireast: mis üllatas moenädalal kirglikke moemõjutajaid Aljona Eesmaad ja Helene Vetikut?

“Olen terve nädala mõelnud, et see minek ja enda riidesse sättimine saab olema väga kummaline – kuidas ma nüüd naudin seda? Aga ma tõesti naudin, mul on siin väga tore olla ja näen inimesi, keda pole nii ammu näinud. Seda on hingele nii vaja olnud,” arutleb Aljona Eesmaa. Helene Vetik lisab, et Ukraina-teemadest pole siiski ka moenädalal mööda mindud, näiteks on sel teemal peatutud nende Valgevenest pärit stilistist sõbrannaga, kes samuti Ukrainas toimuvale kaasa elab.