VESTLUSRING | Peakokad Angelica Udeküll, Merlin Vettik ja Elvira Lindqvist elust köögis: oleme kokkadena meestega võrdsed

Peakokad Angelica Udeküll, Merlin Vettik ja Elvira Lindqvist on naised nagu kaua tulel podisenud puljong. Neis on sügavust ja kompleksseid maitseid, mis võtavad valmi­miseks aega. Kokaamet ongi pidev protsess, kus avatud meeled viivad aina sügavamale kulinaariasaladuste hullu­tavasse labürinti.

Inspireerituna Fotografiska restorani õhtusöökide sarjast “Femmes Uniques” vestlesime trioga elust köögis.

Alustame kõige provoka­tiivsemast küsimusest. Kuidas suhtute väitesse, et naise koht on köögis?

Elvira: Tundub, et nii on, sest seal me ju enamasti oleme (naerab)! Aga väide, et see oleks naise ainus võimalus, pole korrektne. Õnneks on ajad muutunud. Naistel on kindel koht ka profiköögis. Ja nagu näha — saame nende juhti­misega edukalt hakkama.

Merlin: Olen nõus, et naise koht on pliidi taga — just professionaalses mõttes. Karjääri mõistes taandub kõik oskusele haarata võimalusest. Oleme kokkadena meestega võrdsed: meil on